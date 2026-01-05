O cinema brasileiro brilhou no cenário internacional neste domingo (4) com a vitória de “O Agente Secreto” no Critics Choice Awards 2026. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho levou o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira, consolidando seu destaque na temporada de premiações.
Leia mais: O Agente Secreto e mais filmes brasileiros avançam rumo ao Oscar
Protagonista da produção, Wagner Moura também teve uma noite de forte visibilidade ao concorrer em duas categorias: Melhor Ator pelo papel no filme e Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por “Ladrões de Drogas”. Apesar do prestígio das indicações, os prêmios ficaram com Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) e Owen Cooper (“Adolescência”).
Na disputa pelo troféu internacional, “O Agente Secreto” superou produções como “Foi Apenas um Acidente”, “A Garota Canhota”, “No Other Choice”, “Sirat” e “Belén”. A cerimônia, promovida pela Associação dos Críticos de Cinema dos Estados Unidos, é considerada um dos principais termômetros para o Oscar.
Além do Critics Choice, o longa também aparece entre os indicados ao Globo de Ouro 2026, concorrendo como Melhor Filme de Drama e Melhor Filme em Língua Não-Inglesa. A premiação acontece no dia 11 de janeiro.
Ambientado nos anos 1970, durante a ditadura militar, o filme acompanha um professor universitário que retorna ao Recife para reencontrar o filho, em meio a riscos e tensões políticas. A produção também representa o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2026, alimentando a expectativa de mais um reconhecimento histórico para o país.