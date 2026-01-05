O cinema brasileiro brilhou no cenário internacional neste domingo (4) com a vitória de “O Agente Secreto” no Critics Choice Awards 2026. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho levou o prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira, consolidando seu destaque na temporada de premiações.

Leia mais: O Agente Secreto e mais filmes brasileiros avançam rumo ao Oscar

Protagonista da produção, Wagner Moura também teve uma noite de forte visibilidade ao concorrer em duas categorias: Melhor Ator pelo papel no filme e Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada por “Ladrões de Drogas”. Apesar do prestígio das indicações, os prêmios ficaram com Timothée Chalamet (“Marty Supreme”) e Owen Cooper (“Adolescência”).