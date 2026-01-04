O governo da Venezuela afirmou que os ataques feitos pelos EUA ao país causaram danos a uma base aérea e a um depósito de remédios, entre outros problemas.

Instalações militares e logísticas sofreram "os impactos mais severos". Entre elas, a Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conhecida como La Carlota, que registrou "danos estruturais".

Depósitos de "insumos para programas de diálise e nefrologia" também foram danificados. As instalações ficavam no estado de La Guaira e foram atingidas na madrugada de sábado. Ao todo, a Venezuela tem hoje 9.000 pacientes renais que dependem dos remédios, de acordo com o governo local.