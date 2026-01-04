A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou neste domingo (4) que os quatro corpos encontrados em Biguaçu (a cerca de 20 km de Florianópolis) são dos jovens de Minas Gerais e de São Paulo que estavam desaparecidos há cerca de uma semana.

Eles são do sul de Minas Gerais (Guaranésia e Guaxupé) e de São Paulo (Araraquara) e estavam morando em São José, na Grande Florianópolis, há pouco tempo. Familiares relataram às autoridades que o grupo estava em busca de trabalho.

Os rapazes são Guilherme Macedo de Almeida, 20, Pedro Henrique Prado de Oliveira, 19, Daniel Luiz da Silveira, 28, e Bruno Máximo da Silva, 28.