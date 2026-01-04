Um policial militar foi atropelado e morto na madrugada deste sábado (4) por um grupo de motociclistas que desobedeceu uma ordem de parada no Jardim Peri, na zona norte da cidade de São Paulo. O soldado Lucas Lopes Bernardo, 27, caiu no asfalto e foi atingido por duas motocicletas em alta velocidade.

O atropelamento ocorreu às 3h06 na avenida Inajar de Souza. Duas viaturas da PM estavam estacionadas na via quando um grupo de quatro motocicletas se aproximou, mostra a gravação de uma câmera de segurança que filmou a ocorrência.