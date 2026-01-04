Paris Saint-Germain e Paris FC se encontraram, na noite francesa de domingo (4), pela primeira vez em quase cinco décadas. As equipes duelaram no Parque dos Príncipes, pela 17ª rodada do Campeonato Francês, com vitória do atual campeão europeu por 2 a 1.

O PSG dominou as ações e teve controle da posse de bola, porém enfrentou alguma dificuldade para transformar essa superioridade em vantagem no placar. Abriu o placar no fim do primeiro tempo, aos 45 minutos, com Doué. Geubbels empatou aos seis da etapa final, de pênalti, Dembélé definiu o marcador em seguida, aos oito.

O último duelo entre as equipes havia ocorrido em 1978. O embate deste fim de semana marcou a reunião de clubes que hoje estão a 22 metros um do outro. O estádio em que o Paris FC adotou no retorno à primeira divisão francesa, o Jean Bouin, é separado do Parque dos Príncipes por uma rua, a Claude Farrère, no 16º distrito de Paris.