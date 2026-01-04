Uma mulher de 31 anos, moradora do Rio de Janeiro, registrou na sexta-feira (2) boletim de ocorrência após uma foto que ela publicou no X ser editada com a IA da plataforma, chamada de Grok, para que ela aparecesse de biquíni e compartilhada na rede social.

A jornalista Julie Yukari também denunciou parte das publicações ao X, que foram removidas pela plataforma. A reportagem ainda conseguiu localizar um dos posts com a imagem editada.

Mulher publicou a foto ao lado da gata dela celebrando o Ano-Novo. "Quando fui descendo o post, tinha uma pessoa pedindo para o Grok colocar um biquíni em mim. Eu tinha bloqueado o Grok e nem pensei que ele pudesse fazer isso. Depois, quando vi várias pessoas tendo as imagens delas editadas, desbloqueei a IA e vi que também estavam editando minha foto", conta Julie à reportagem.