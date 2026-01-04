04 de janeiro de 2026
PREJUÍZO

Caminhão desgovernado derruba duas casas após acidente em BH

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução | Divulgação/Defesa Civil
Caminhão perdeu controle e derrubou casas às margens do Anel Rodoviário
Quatro casas foram atingidas por uma carreta desgovernada no Anel Rodoviário de Belo Horizonte neste domingo (4).

Veículo, um caminhão bitrem, estava carregado de bebidas quando perdeu o controle e atingiu as casas às margens da via, na Vila da Luz. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo.

Nenhum morador ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão também saiu ileso do acidente.

Duas casas foram totalmente derrubadas e outras duas foram parcialmente atingidas. Construções vizinhas ficaram com trincas e fissuras, mas não têm risco de desabamento, informou a Defesa Civil de Belo Horizonte.

Os moradores das casas atingidas foram abrigados em casas de familiares. Segundo a Defesa Civil, o município ofereceu ajuda humanitária aos desabrigados.

Dinâmica do acidente não foi divulgada pelos órgãos municipais. Parte da carga da carreta foi saqueada após o acidente.

O Anel Rodoviário é uma pista expressa de Belo Horizonte e a Vila da Luz é uma área de ocupação que existe desde 2005 às margens da via. Mais de 500 famílias viviam no local em 2020, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

