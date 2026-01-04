Quatro casas foram atingidas por uma carreta desgovernada no Anel Rodoviário de Belo Horizonte neste domingo (4).

Veículo, um caminhão bitrem, estava carregado de bebidas quando perdeu o controle e atingiu as casas às margens da via, na Vila da Luz. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo.

Nenhum morador ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros. O motorista do caminhão também saiu ileso do acidente.