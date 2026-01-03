Maior jogadora de futebol feminino de todos os tempos, a brasileira Marta, 39, se casou com a ex-jogadora americana Carrie Lawrence, 28. A cerimônia foi realizada na sexta-feira (2) em um clube na cidade de Jupiter, na Flórida, Estados Unidos.

Marta chegou ao altar acompanhada pela mãe, dona Tereza. Ela escolheu um conjunto de calça, corselet e terno brancos, produzido com tecido 100% brasileiro, segundo a estilista Carla Gaspar. O look era completado por um chapéu de aba redonda da marca Graciella Starling Alta Chapelaria e sapatos da grife Prada. Já Carrie estava com um vestido bordado sem alças e com mangas rendadas.

Em um vídeo publicado pela organizadora Janine Closs no Instagram, a atacante brasileira comenta com bom-humor o enlace. "Eu nunca casei, obviamente que é uma experiência única, e que seja a última [vez] também", afirmou. "Só uma vez!", disse, aos risos.