A cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, registrou na madrugada deste domingo (4) um volume de chuva próximo ao esperado para janeiro inteiro. Outros municípios também sofreram com temporais.

Na cidade do litoral norte foram 158 mm de precipitação acumulada em apenas seis horas, diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil estadual, o equivalente a 65% dos 242 mm previstos para o mês. Do dia 1º até aqui, já foram 184,3 mm de chuva.

Segundo a Defesa Civil do município, houve alagamentos em ruas de pelo menos três bairros -Perequê-Açu e Estufas 1 e 2-, além da avenida Rio Grande do Sul.