Todo mês é assim. A gerente de tecnologia da informação Marília Bianchini, 38, desce apressada a rampa de acesso ao subsolo. Moradora no Rio de Janeiro, ali ela pega um carro de aplicativo para ir à empresa onde presta serviços na zona sul de São Paulo.

Atravessar o saguão do aeroporto de Congonhas por meio do piso quadriculado tombado pelo patrimônio histórico, como fez a passageira no último dia 1° de dezembro, é como cruzar uma parte da história da aviação brasileira, inclusive, a romântica.

"Pena que a gente passa sempre tão correndo e não repara como aqui é bonito", diz.