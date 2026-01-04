O papa Leão XIV manifestou-se neste domingo (4) sobre a crise política e militar na Venezuela e defendeu que a prioridade absoluta seja a proteção da população. Ao comentar a prisão do presidente Nicolás Maduro, o pontífice pediu respeito à soberania do país e a busca por soluções que levem ao fim da violência.

Durante a oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano, o papa ressaltou que “o bem-estar do querido povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração”, acrescentando que o momento exige compromisso com a Justiça, a paz e a preservação da soberania nacional.

"Acompanho com profunda preocupação os desdobramentos da situação na Venezuela. O bem do amado povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e inspirar a superar a violência e trilhar caminhos de justiça e de paz, garantindo a soberania do país, assegurando o estado de direito consagrado na Constituição, respeitando os direitos humanos e civis de cada um e de todos e trabalhando para construir juntos um futuro sereno de colaboração, de estabilidade e de concórdia, com especial atenção aos mais pobres que sofrem por causa da difícil situação econômica. Por isso, rezo e vos convido a rezar também, confiando a nossa oração à intercessão de Nossa Senhora de Coromoto e dos Santos José Gregório Hernández e Irmã Carmen Rendiles."