Uma pessoa morreu e outras sete foram baleadas durante a queima de fogos no Réveillon 2026 no estado do Rio de Janeiro.

Em São Gonçalo, na região metropolitana, Tony Viegas Noronha, 47, comemorava o aniversário na casa do filho da namorada e foi buscar um refrigerante quando foi atingido. Ele foi levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, mas não resistiu ao tiro no tórax.

Em Niterói, no morro do Ipiranga, Alexandro Faria Mattos, 26, e a avó, Maria Eugênia do Nascimento, 68, foram baleados nas pernas enquanto assistiam à queima de fogos. Ambos foram atendidos no Azevedo Lima e receberam alta.