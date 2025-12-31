01 de janeiro de 2026
Caixa adia sorteio da Mega da Virada para quinta; prêmio sobe

Tela ficou no ar por mais de uma hora

A Caixa Econômica Federal adiou o sorteio  da noite desta quarta-feira (31) da 17ª Mega-Sena da Virada, com o prêmio estimado em R$ 1 bilhão -o maior da história. Marcado para as 22h, o sorteio foi adiado. E o valor subiu para R$ 1,09 bilhão.

Nas redes sociais, apostadores reclamam. A Caixa fala em problemas operacionais.

Leia a nota da Caixa:

A CAIXA informa que o sorteio da Mega da Virada 2025 foi adiado para esta quinta-feira, 1° de janeiro, às 10h. O prêmio recorde, agora confirmado no valor de R$ 1,09 bilhão, gerou um movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a 120 mil transações por segundo no canal digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas.

?A transmissão dos sorteios ocorrerá ao vivo, pelas redes sociais da CAIXA, no YouTube e no Facebook das Loterias CAIXA.

