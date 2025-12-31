A Caixa Econômica Federal adiou o sorteio da noite desta quarta-feira (31) da 17ª Mega-Sena da Virada, com o prêmio estimado em R$ 1 bilhão -o maior da história. Marcado para as 22h, o sorteio foi adiado. E o valor subiu para R$ 1,09 bilhão.

Nas redes sociais, apostadores reclamam. A Caixa fala em problemas operacionais.

Leia a nota da Caixa: