Seis pessoas vão dividir o prêmio da Mega Virada de 2025. O valor total do sorteio, realizado na manhã desta quinta-feira (1º), é de R$ 1,09 bilhão.

Seis apostas vão receber cerca de R$ 181 milhões cada. Sorteio foi realizado hoje e apostadores vão receber exatamente R$ 181.892.881,09.

Das seis apostas, três foram realizadas em lotéricas e três por meio eletrônico. Três foram feitas em unidades lotéricas, em João Pessoa (PB), Ponta Porã (MS) e Franco da Rocha (SP) -as feitas em Ponta Porã e Franco da Rocha são bolões, com 10 cotas e 18 cotas, respectivamente.