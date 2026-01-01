O Corpo de Bombeiros resgatou 547 pessoas na praia de Copacabana durante a Operação Réveillon. Outros 277 resgates foram contabilizados em outras praias do estado.

O total de salvamentos a banhistas no estado foi realizado até as 6h desta quinta-feira (1º), a maioria deles na praia de Copacabana. As ações contam com diferentes tipos de embarcação, drones e aeronaves.

Aumento dos salvamentos é justificado por ressaca marítima. A Marinha do Brasil emitiu um alerta sobre a situação e mencionou que as ondas podem alcançar 2,5 metros na orla do Rio de Janeiro. A Defesa Civil do estado também sinalizou as condições desfavoráveis do mar.