A Caixa Econômica Federal realizou na manhã desta quinta-feira (1°) o sorteio da Mega da Virada, concurso mais aguardado do calendário das loterias no Brasil, com prêmio de R$ 1.091.357.286,52. O sorteio aconteceu às 10h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa.

Pelas regras da Mega da Virada, o prêmio não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é dividido entre os apostadores que acertarem a quina e, se necessário, entre as faixas seguintes.

As apostas puderam ser feitas até as 20h de terça-feira em lotéricas de todo o país, pelo Portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa (Android e iOS) e pelo Internet Banking Caixa.

Se apenas um apostador levar sozinho o prêmio de R$ 1 bilhão e aplicar o valor na poupança, o rendimento no primeiro mês seria de aproximadamente R$ 6,6 milhões. O montante também permitiria, por exemplo, a compra de cerca de 10 mil carros populares elétricos, estimados em R$ 100 mil cada.