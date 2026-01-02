O pré-candidato a deputado federal por São Paulo Renato Bolsonaro (PL), irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nas redes sociais, na noite desta quinta-feira, que o bolão da família acertou quatro dos seis números sorteados na Mega da Virada. Segundo ele, a aposta é uma tradição anual feita com Jair Bolsonaro e outros dois familiares, que também teriam conquistado a quadra no sorteio de 2024.

Entre os números acertados está o 13, frequentemente alvo de ironias por parte da direita brasileira por ser associado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outros dois jogos do bolão continham o número 22, referência ao Partido Liberal (PL), que desta vez não foi sorteado.

“Esse ano fizemos o bolão em três, e não podia deixar meu irmão (Jair, que está preso) de fora. Dessa vez não saiu o 22, mas em 2026 pode anotar que o 22 vai ganhar”, escreveu Renato em tom de brincadeira. “Começamos o ano de 2026 com sorte!”, completou.