A primeira superlua de 2026 ocorrerá neste sábado (3), conforme a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos. Esse fenômeno acontece quando o satélite chega a um ponto mais próximo da Terra e, por isso, aparenta estar maior e mais brilhante.

Não é preciso nenhum equipamento para apreciar a Lua cheia, mas estar em locais sem poluição luminosa (luzes artificiais) ajuda. Um céu limpo também favorece a observação.

Segundo a Nasa, a Lua estará 362 mil km distante do nosso planeta.