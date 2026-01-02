A família de um aposentado que morreu na véspera do último Natal em João Pinheiro, no noroeste de Minas Gerais, acusa médicos do hospital municipal de esquecerem uma pinça no abdômen do idoso durante uma cirurgia feita semanas antes do óbito.

A Secretaria Municipal de Saúde de João Pinheiro reconheceu, em nota, que realizou um procedimento para retirar um "corpo estranho na cavidade abdominal". Contudo, afirmou que o objeto não causou perfurações em órgãos do paciente.

A nota afirma também que o idoso deu entrada na unidade "em estado clínico extremamente debilitado". Declarou ainda ter instaurado uma sindicância para apurar o caso.