O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou nesta sexta-feira (2) o retorno do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, de 29 anos. Vinculado ao Cruzeiro, defenderá o clube paulista por empréstimo até dezembro deste ano. O atleta é aguardado para exames médicos.

O acordo entre as partes foi encaminhado ao longo da quinta-feira (1º), e o jogador não precisou se apresentou para a pré-temporada da equipe mineira, agora comandada por Tite. Gabigol e Tite trabalharam juntos no Flamengo, nas temporadas de 2023 e 2024, e não cultivaram um bom relacionamento.

Ao deixar a equipe carioca rumo a Belo Horizonte, Gabigol chegou a dizer que Tite não o respeitava como atleta. Durante seu período como treinador da seleção brasileira (2016-2022), o técnico também deu poucas oportunidades ao atacante.