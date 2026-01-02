Uma árvore de grande porte caiu no fim da tarde desta sexta-feira (2) no parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, e atingiu uma pessoa, segundo o corpo de bombeiros.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a pousar no local para ajudar no resgate.

De acordo com os bombeiros, uma mulher de 57 anos sofreu traumatismo crânio encefálico e lesão no ombro. O acidente ocorreu próximo ao portão 3 do parque.