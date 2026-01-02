02 de janeiro de 2026
QUEDA

Árvore de grande porte cai no parque Ibirapuera e atinge mulher

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Os bombeiros foram chamados por volta das 17h
Os bombeiros foram chamados por volta das 17h

Uma árvore de grande porte caiu no fim da tarde desta sexta-feira (2) no parque Ibirapuera, zona sul de São Paulo, e atingiu uma pessoa, segundo o corpo de bombeiros.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou a pousar no local para ajudar no resgate.

De acordo com os bombeiros, uma mulher de 57 anos sofreu traumatismo crânio encefálico e lesão no ombro. O acidente ocorreu próximo ao portão 3 do parque.

A vítima estava sendo socorrida até a publicação desta reportagem e seria levada para o Hospital São Paulo, que fica na região. Os bombeiros foram chamados por volta das 17h.

Inicialmente, a corporação disse que eram duas vítimas, mas informou posteriormente que era apenas uma.

Procurada sobre a causa da queda da árvore, a Urbia, empresa que administra o parque público municipal, não respondeu até a publicação deste texto. A empresa estava apurando o que havia ocorrido.

