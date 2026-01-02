Das seis apostas que dividiram o prêmio da Mega da Virada 2025, três foram feitas online. Elas partiram de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Cada uma levou R$ 181,9 milhões, valor correspondente à divisão do prêmio total, que ultrapassou R$ 1,09 bilhão.

Na capital paulista e em Belo Horizonte, os ganhadores fizeram apostas com nove dezenas, ao custo de R$ 504 cada uma. Já no Rio de Janeiro, o bilhete vencedor foi registrado com dez dezenas, modalidade que custa R$ 1.260.