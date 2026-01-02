Ao menos cinco pessoas morreram no litoral de São Paulo no primeiro dia de 2026. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os óbitos foram registrados em Bertioga, Guarujá e Praia Grande, na Baixada Santista.

As buscas por desaparecidos na quinta-feira (1º) foram retomadas na manhã desta sexta-feira (2), , segundo a corporação. Um corpo foi localizado em Praia Grande, outro em Bertioga, e ambos aguardam reconhecimento de familiares. As equipes buscam por um banhista em Itanhaém.

Balanço do Corpo de Bombeiros divulgado no início da tarde desta sexta, apontou 109 ocorrências de afogamento, com 167 pessoas resgatadas, além dos três óbitos e três desaparecimentos. Os agentes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) também encontraram um cadáver em Bertioga.