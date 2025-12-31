Na reta final de apostas, aplicativo da Caixa tem fila de espera
O aplicativo Loterias Caixa está com fila de espera para acesso desde a tarde desta quarta-feira (31), quando será sorteada a Mega da Virada, que tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior já pago na história.
Ao contrário das edições anteriores, a Mega da Virada deste ano será sorteada às 22h nesta quarta-feira -em 2024, os números foram conhecidos às 20h.
O horário de encerramento das apostas também mudou em 2025. Elas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, tanto em casas lotéricas quanto pelo site ou aplicativo. Antes, as apostas terminavam às 18h.
A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até às 20h30, exclusivamente pelo site ou pelo aplicativo.
Às 19h desta quarta, a fila de espera virtual no dispositivo para apostas chegava a 55 minutos.
O apostador precisa tomar cuidado porque se o celular fechar a tela, ele entra no fim da fila de novo.
Apostadores usaram as redes sociais para reclamar da demora.
Outra mudança em relação aos anos anteriores é que desta vez o sorteio não será transmitido ao vivo pela TV Globo -até a publicação deste texto, segundo apurou a reportagem, não havia confirmação de acordo.
Para acompanhar o sorteio será preciso acessar a internet, pois ele terá transmissão ao vivo pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.
A Sampi publicará o resultado logo após o sorteio. Os números sorteados ficam disponíveis na página da Mega-Sena no site da Caixa Econômica Federal.
Como em outras loterias especiais do banco estatal, não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim por diante.
Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 6,7 milhões no primeiro mês.