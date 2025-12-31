O aplicativo Loterias Caixa está com fila de espera para acesso desde a tarde desta quarta-feira (31), quando será sorteada a Mega da Virada, que tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior já pago na história.

Ao contrário das edições anteriores, a Mega da Virada deste ano será sorteada às 22h nesta quarta-feira -em 2024, os números foram conhecidos às 20h.

O horário de encerramento das apostas também mudou em 2025. Elas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, tanto em casas lotéricas quanto pelo site ou aplicativo. Antes, as apostas terminavam às 18h.