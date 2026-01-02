As principais estradas que ligam capital e interior paulista às cidades litorâneas apresentavam poucos trechos de congestionamento ou lentidão entre as 13h40 e 14h10 desta sexta-feira (2), segundo informações disponibilizadas nos canais das concessionárias e do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo).

O trânsito em direção à cidade de São Paulo para quem passou o Ano-Novo na praia estava especialmente complicado nas estradas que cortam regiões litorâneas. A pior situação era a da rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego (SP-55), o trecho da Rio-Santos que passa pelo litoral norte, congestionada entre Ubatuba e Bertioga.

Na região da Baixada Santista, as rodovias Anchieta e Imigrantes apresentavam congestionamentos em pontos específicos, com trânsito fluindo bem na maior parte do trajeto. Confira abaixo as informações detalhadas das principais estradas:

Anchieta-Imigrantes