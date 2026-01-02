A Marinha emitiu nesta sexta-feira (2) um novo alerta de ressaca, com ondas entre 2,5 e 3 metros até a próxima segunda-feira entre o litoral de Laguna (SC) e Arraial do Cabo (RJ).

O aviso prevê um cenário de mar agitado, com ondas de até 3 metros, entre a costa de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. O fenômeno deve persistir das 15h de amanhã até as 6h da próxima segunda-feira.

A forte ressaca ampliou o número de resgates marítimos no Rio de Janeiro. Desde o dia 31 de dezembro, os bombeiros contabilizaram 1.167 socorros nas praias da zona sul da capital. Outros 499 salvamentos foram realizados em outras praias do estado.