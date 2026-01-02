O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a visita da família Bolsonaro ao ex-presidente, que está preso em Brasília, condenado por liderar a tentativa de golpe de estado após as eleições de 2022.

A decisão foi publicada nesta sexta-feira (2), após um pedido de sua defesa para que o filho Carlos pudesse visitá-lo na próxima terça-feira (6).

Moraes, no entanto, autorizou a "visitação permanente" de quase toda sua família -permissão que engloba encontros de 30 minutos, das 9h às 11h, com limitação de duas pessoas por dia e de forma separada.