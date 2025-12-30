30 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Seis pessoas de uma mesma família morrem em acidente no Paraná

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/TV Globo
As imagens coletadas até o momento não foram suficientes para esclarecer a dinâmica do acidente
Seis pessoas de uma mesma família, entre elas dois bebês e um adolescente, morreram na madrugada desta terça-feira (30) ao colidir com um caminhão em Rolândia, no norte do Paraná. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

As vítimas são o casal Alexandre Cordeiro e Adriana da Silva Souza Cordeiro, os filhos Miguel de Souza Cordeiro e os dois bebês gêmeos de 10 meses, Gabriel e Rafael. Além do sobrinho Elano Gabriel de Oliveira.

O motorista do caminhão está internado em estado grave. Outro ocupante do veículo sofreu ferimentos leves foi atendido e recebeu alta.

De acordo com testemunhas, a família havia passado alguns dias em uma praia no litoral do estado e retornava a Florestópolis (PR), onde morava. Eles estavam a cerca de 30 minutos de casa.

A Polícia Civil informou que o caso deve ser elucidado por meio de laudos técnicos. As imagens coletadas até o momento não foram suficientes para esclarecer a dinâmica do acidente.

