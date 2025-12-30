Seis pessoas de uma mesma família, entre elas dois bebês e um adolescente, morreram na madrugada desta terça-feira (30) ao colidir com um caminhão em Rolândia, no norte do Paraná. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso.

As vítimas são o casal Alexandre Cordeiro e Adriana da Silva Souza Cordeiro, os filhos Miguel de Souza Cordeiro e os dois bebês gêmeos de 10 meses, Gabriel e Rafael. Além do sobrinho Elano Gabriel de Oliveira.