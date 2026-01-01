Ao longo do primeiro ano pós-reeleição, em 2025, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) enfrentou resistência de parte de sua base na Câmara Municipal, que atuou de maneira independente e votou contra ou se absteve em projetos de autoria do Executivo.

O posicionamento de um grupo formado por políticos estreantes, eleitos com forte presença nas redes sociais e apelo a pautas de costumes, impôs placar apertado em votações consideradas chaves para a administração, como o reajuste do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), aprovado em outubro.

Apesar de integrantes de partidos aliados do prefeito, Lucas Pavanato (PL), Janaina Paschoal (PP), Amanda Vettorazzo (União), Adrilles Jorge (União) e Zoe Matínez (PL) votaram contra a proposta do Executivo ou se abstiveram nas discussões. O projeto de lei foi aprovado com apertados 30 votos favoráveis, pouco acima dos 28 necessários.