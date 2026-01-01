A antiga serra da Tamoios, que liga São José dos Campos (SP) a Caraguatatuba (SP), foi liberada às 10h50 desta quinta-feira (1º). A via havia sido interditada por volta das 23h da quarta-feira (31), segundo a concessionária Tamoios.

O bloqueio foi realizado como uma medida de segurança, em razão do alto volume de chuvas que atingiu o litoral norte paulista na virada do ano. "O volume de chuva acumulado ultrapassou os limites de segurança, causando o risco de queda de barreiras no trecho", afirmou a concessionária.

"Durante o período de interdição houve uma queda de árvore sem o registro de vítimas e foram realizados 12 comboios", disse ainda a empresa.