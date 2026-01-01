O primeiro dia de 2026 em São Paulo promete ser chuvoso. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas em todo o estado nesta quinta-feira (1º).

Na capital paulista, há previsão de chuva para todo o dia. Mesmo assim, a temperatura deverá continuar elevada. A tendência é que os termômetros cheguem a 30°C nesta quinta-feira na região do Mirante de Santana, zona norte do município, onde é feita a medição oficial da cidade.

Conforme a Defesa Civil estadual, haverá por mudanças significativas nas condições meteorológicas em todo o estado de São Paulo.