A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, acordou após permanecer sedada e entubada por cerca de um mês na UTI. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (25) pelo marido e pelo pai da jovem nas redes sociais. Segundo a família, Isabel está consciente, emotiva e deve passar pelo processo de extubação nesta sexta-feira (26).

Internada desde 27 de novembro, Isabel enfrentou crise respiratória e, dias depois, pneumonia grave, que exigiu nova intubação no início de dezembro. Antes disso, em outubro, ela passou pelo transplante de medula óssea, com alta antecipada.