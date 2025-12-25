25 de dezembro de 2025
MILAGRE DE NATAL

Isabel Veloso acorda após um mês na UTI e será extubada

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@joelson_veloso/Instagram
Segundo a família, Isabel está consciente, emotiva e deve passar pelo processo de extubação nesta sexta-feira (26).
Segundo a família, Isabel está consciente, emotiva e deve passar pelo processo de extubação nesta sexta-feira (26).

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, acordou após permanecer sedada e entubada por cerca de um mês na UTI. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (25) pelo marido e pelo pai da jovem nas redes sociais. Segundo a família, Isabel está consciente, emotiva e deve passar pelo processo de extubação nesta sexta-feira (26).

Leia mais: Isabel Veloso é entubada de novo após pneumonia grave

Internada desde 27 de novembro, Isabel enfrentou crise respiratória e, dias depois, pneumonia grave, que exigiu nova intubação no início de dezembro. Antes disso, em outubro, ela passou pelo transplante de medula óssea, com alta antecipada.

Familiares celebraram a evolução do quadro e agradeceram pelas orações, afirmando que a jovem recebe acompanhamento médico constante.

*Com informações da CNN

