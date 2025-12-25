A atriz Teuda Bara morreu nesta quinta-feira (25), aos 84 anos, em Belo Horizonte (MG). Uma das fundadoras do Grupo Galpão, ela estava internada desde 14 de dezembro no Hospital Madre Teresa e teve a morte causada por septicemia com falência múltipla dos órgãos.

Ícone do teatro brasileiro, Teuda marcou gerações com seu humor irreverente e presença cênica singular. Atuou na maior parte dos espetáculos do Galpão, além de trabalhos na televisão, no cinema e em palcos internacionais. Mesmo sem formação formal em teatro, construiu uma carreira consagrada.

Nos últimos dias, continuava em atividade e estava em cartaz com a peça “Doida”, apresentada no Sesc Palladium. O velório será realizado na manhã desta sexta-feira (26), no Palácio das Artes, no centro da capital mineira.