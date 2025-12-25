A maior onda já surfada na história pode mudar de dono. Na última sexta-feira (19), o guarujaense Rodrigo Augusto do Espírito Santo, conhecido como Rodrigo Koxa, 46, surfou um paredão próximo aos 30 metros de altura na Praia do Norte, em Nazaré, em Portugal, e tem chance de retornar ao topo do Guinness World Records. Entre as mulheres, a carioca Michelle de Boullions acredita ter batido o recorde feminino durante a realização do WSL Big Wave Surfing 2024/25, também neste mês.

As primeiras medições (extraoficiais) para a onda do paulista apontam para uma altura de 29,15 m - algo como um prédio de 10 andares -, superior ao registrado pelo alemão Sebastian Steudtner. Em 29 de outubro de 2020, o europeu bateu o recorde anterior (do próprio Koxa) ao deslizar por um pico de 26,21 m.

Em contato com a Folha de S.Paulo, Koxa disse ter surfado a "onda da vida", não só pelo tamanho, mas pela formação triangular do fenômeno proporcionado pela força descomunal do Canhão de Nazaré. "Surfei ela no pico, desci no meu limite e tive vontade de abortar por várias vezes. Foi a onda da minha vida, com grau de comprometimento maior de todas. Essa é a onda mais perigosa do mundo, que arranca um braço do corpo se pega mal", conta. "Quando eu entrei no tubo, parecia uma máquina do tempo me sugando. Cabia um ônibus dentro dela".