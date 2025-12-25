Se vencer sozinho, o ganhador do R$ 1 bilhão estimado como prêmio da Mega Sena da Virada deste ano terá em mãos um valor capaz de comprar até 200 Ferraris, mais de uma dezena de helicópteros e algumas centenas de imóveis.

A premiação deste ano é a maior de toda a história.

Com R$ 1 bilhão compra-se, por exemplo, 190 Ferraris Sf90 modelo 2023 ?veículo que gira em torno de R$ 5,2 milhões segundo a tabela Fipe. Se considerados modelos inferiores ou mais antigos, a quantidade pode superar 200.