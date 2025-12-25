O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) para adiar a acareação no caso envolvendo o Banco Master. A solicitação foi feita pelo procurador-geral Paulo Gonet, que considerou o procedimento prematuro, já que os investigados ainda não foram ouvidos pela Polícia Federal.

Toffoli discordou do argumento e sustentou que há dúvidas nos autos sobre o processo de liquidação do banco no Banco Central, além de contradições públicas entre versões apresentadas por dirigentes do Banco Master e do BRB. Com a decisão, a acareação está mantida para a próxima terça-feira (30), às 14h, por videoconferência.