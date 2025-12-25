O procedimento, realizado no hospital DF Star, em Brasília, deverá durar cerca de quatro horas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao centro cirúrgico para passar por uma correção de hérnia inguinal bilateral na manhã desta quinta-feira (25). A informação foi divulgada pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pouco depois das 9h15 da manhã.

Hérnia inguinal é uma condição em que um tecido do abdômen incha e faz aparecer uma protuberância na região da virilha. Bolsonaro foi internado um dia antes, na véspera do Natal, para passar por exames pré-operatórios, que confirmaram que o ex-presidente estava apto a ser operado.

O político está cumprindo pena de prisão por tentativa de golpe de Estado e precisou de autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para deixar temporariamente o cárcere, na Superintendência da Polícia Federal.

Após a cirurgia, o ex-presidente deverá ficar entre 1h30 e 2h em recuperação da anestesia geral. A previsão é que ele fique internado de cinco a sete dias para acompanhamento.