24 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DOCE ADULTERADO

Gente fantasiada de Papai Noel dá bala com comprimido a crianças

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais via g1
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, houve tentativa de intoxicação.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, houve tentativa de intoxicação.

Uma menina de 11 anos passou mal após consumir uma bala distribuída por pessoas fantasiadas de Papai Noel em uma praça de São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas. O caso foi registrado na terça-feira (23), e a prefeitura confirmou que havia comprimidos dentro de alguns dos doces entregues às crianças.

Leia mais: 16 alunos passam mal depois de comerem doces de estranhos

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, houve tentativa de intoxicação. A criança apresentou sintomas como dor abdominal, dor de cabeça, sonolência e formigamento nas pernas, foi atendida em uma unidade de saúde e já recebeu alta.

A Polícia Militar localizou os responsáveis pela distribuição das sacolinhas, que alegaram ter recebido parte dos doces por doação de uma terceira pessoa ainda não identificada. O material foi apreendido e encaminhado para perícia. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, e ninguém foi preso até o momento.

A prefeitura orientou os pais a supervisionarem crianças ao receberem doces, recomendou que a população evite distribuir alimentos de procedência desconhecida e pediu que situações suspeitas sejam comunicadas às autoridades.

*Com informações do g1

Comentários

Comentários