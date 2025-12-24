Uma menina de 11 anos passou mal após consumir uma bala distribuída por pessoas fantasiadas de Papai Noel em uma praça de São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas. O caso foi registrado na terça-feira (23), e a prefeitura confirmou que havia comprimidos dentro de alguns dos doces entregues às crianças.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, houve tentativa de intoxicação. A criança apresentou sintomas como dor abdominal, dor de cabeça, sonolência e formigamento nas pernas, foi atendida em uma unidade de saúde e já recebeu alta.
A Polícia Militar localizou os responsáveis pela distribuição das sacolinhas, que alegaram ter recebido parte dos doces por doação de uma terceira pessoa ainda não identificada. O material foi apreendido e encaminhado para perícia. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o caso, e ninguém foi preso até o momento.
A prefeitura orientou os pais a supervisionarem crianças ao receberem doces, recomendou que a população evite distribuir alimentos de procedência desconhecida e pediu que situações suspeitas sejam comunicadas às autoridades.
*Com informações do g1