Uma menina de 11 anos passou mal após consumir uma bala distribuída por pessoas fantasiadas de Papai Noel em uma praça de São Gonçalo do Pará, no Centro-Oeste de Minas. O caso foi registrado na terça-feira (23), e a prefeitura confirmou que havia comprimidos dentro de alguns dos doces entregues às crianças.

Leia mais: 16 alunos passam mal depois de comerem doces de estranhos

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, houve tentativa de intoxicação. A criança apresentou sintomas como dor abdominal, dor de cabeça, sonolência e formigamento nas pernas, foi atendida em uma unidade de saúde e já recebeu alta.