O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja internado nesta quarta-feira (24) para passar por uma cirurgia na quinta-feira (25), dia de Natal. O procedimento será realizado para tratar um quadro de hérnia inguinal bilateral.

De acordo com a decisão, Bolsonaro iniciará os exames e preparativos pré-operatórios um dia antes da cirurgia. A equipe médica da Polícia Federal informou que se trata de procedimento eletivo, indicado para evitar a piora do quadro clínico, que tem evoluído progressivamente.

A autorização prevê que apenas a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acompanhe o ex-presidente durante a internação e o procedimento. Outros pedidos de visitas, incluindo a presença dos filhos Flávio e Carlos Bolsonaro, foram negados e dependerão de autorização específica do STF.