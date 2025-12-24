As ações da Alpargatas (ALPA4), dona da Havaianas, fecharam esta terça-feira (23) em alta de 4,02%, cotadas a R$ 11,90, revertendo a queda registrada no pregão anterior. Com o avanço, a companhia recuperou cerca de R$ 455 milhões em valor de mercado, após ter perdido R$ 152 milhões no dia anterior.

A oscilação dos papéis ocorreu em meio à repercussão de um comercial da marca veiculado no fim de semana, estrelado pela atriz Fernanda Torres. A peça publicitária gerou críticas de grupos conservadores, que interpretaram a mensagem como política, e provocou reações nas redes sociais, inclusive de figuras ligadas à direita.