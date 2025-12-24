24 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ESCOLTA DA PF 24H

Para cirurgia, Bolsonaro sai da prisão pela 1ª vez desde cautelar

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@carlosbolsonaro/Instagram
O ex-presidente está detido na Superintendência da Polícia Federal desde 22 de novembro.
O ex-presidente está detido na Superintendência da Polícia Federal desde 22 de novembro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa pela primeira vez nesta quarta-feira (24) para ser internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde passará por cirurgia para correção de duas hérnias inguinais. Ele está detido na Superintendência da Polícia Federal desde 22 de novembro.

Leia mais: Moraes autoriza cirurgia de Bolsonaro no Natal

A saída foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após laudos da Polícia Federal apontarem a necessidade do procedimento, considerado eletivo. Bolsonaro será internado na véspera de Natal e operado no dia 25, sem previsão de alta.

Durante a internação, o ex-presidente ficará sob escolta e vigilância da Polícia Federal. A esposa, Michelle Bolsonaro, está autorizada a acompanhá-lo. Outras visitas dependerão de autorização judicial. Após a alta médica, Bolsonaro deverá retornar ao sistema prisional.

*Com informações do Metrópoles

Comentários

Comentários