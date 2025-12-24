O ex-presidente Jair Bolsonaro deixa pela primeira vez nesta quarta-feira (24) para ser internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde passará por cirurgia para correção de duas hérnias inguinais. Ele está detido na Superintendência da Polícia Federal desde 22 de novembro.

A saída foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após laudos da Polícia Federal apontarem a necessidade do procedimento, considerado eletivo. Bolsonaro será internado na véspera de Natal e operado no dia 25, sem previsão de alta.