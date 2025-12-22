A síndrome pode ainda provocar fibrilação atrial. Segundo a cardiologista Fabiana Hanna Rached, do Incor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), o problema surge após consumo exagerado de curto prazo.

O consumo excessivo de alimentos gordurosos e álcool, típicos das ceias de fim de ano, combinado com a falhas no uso de medicações são o ambiente perfeito para a chamada Síndrome do Coração de Feriado. De acordo com especialistas, o período entre Natal e Réveillon registra picos de até 37% em hospitalizações por infarto e pode trazer riscos até para quem não tem problemas cardíacos.

Segundo um levantamento sueco publicado em 2018, o risco de ter o problema na véspera de Natal é 37% maior que em outra data. O estudo avaliou 283 mil casos de infarto do miocárdio registrados ao longo de 15 anos no país (entre 1998 e 2013) comparando a data aos dados de duas semanas para frente e duas para trás do feriado.

O horário mais crítico em infartos no dia 24 de dezembro foi o das 22h, sendo as pessoas mais vulneráveis aquelas com mais de 75 anos e com histórico de diabetes ou doença coronariana prévia.

Os autores indicam que o pico não é aleatório, mas associado a fatores externos típicos da data como estresse emocional agudo (raiva, ansiedade, tristeza, pressão familiar), consumo excessivo de comida e álcool e extremidade climática (principalmente o calor). Diferente do Natal, datas como a Páscoa ou grandes eventos esportivos (como a Copa do Mundo) não mostraram aumento significativo no risco de infarto nessa população.