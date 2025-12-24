A cirurgia para a correção da hérnia inguinal bilateral, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fará nos próximos dias, costuma exigir um curto tempo de recuperação. Um dos mais realizados no mundo, o procedimento pode requerer de duas semanas a um mês de regeneração, com retorno a atividades físicas e sexuais, afirma Diego Adão, professor de cirurgia da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

O tempo, no entanto, pode variar para cada paciente e a depender da técnica utilizada. Idosos com duas hérnias, como é o caso do ex-presidente, podem precisar de maior período.