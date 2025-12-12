A Alesc (Assembleia Legislativa de Santa Catarina) aprovou nesta quarta-feira (10) um projeto de lei que proíbe a adoção de cotas raciais em universidades que recebem investimento do estado.

O texto, aprovado com apenas 7 votos contrários, segue para sanção do governador Jorginho Mello (PL).