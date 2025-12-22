Uma mulher de 37 anos relatou para policiais civis e militares ter sofrido uma série de agressões por parte do companheiro na manhã de domingo (21), em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O homem também teria a obrigado a ingerir um produto químico usado em limpeza.

Segundo a mulher relatou na delegacia, o espancamento durou diversas horas. O homem a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. Em certo momento, o agressor a fez tomar um produto, o que provocou reações, como mal-estar, a obrigou a buscar atendimento médico de emergência.