A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu em flagrante na segunda-feira (15) um homem suspeito de ter provocado um acidente em Itaúna, na região oeste do estado, para ocultar um feminicídio.

Alisson de Araújo Mesquita, 43, foi detido no velório da companheira, Henay Rosa Gonçalves Amorim, 31, e aguarda audiência de custódia, que deve definir se sua prisão será mantida.

Procurado desde o início da tarde desta terça-feira (16), o advogado do suspeito não retornou às tentativas de contato.