Lucinete Freitas, 55, brasileira que estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro, foi encontrada morta em Portugal, onde vivia, segundo a Polícia Judiciária do país.

Uma mulher de 43 anos, também brasileira, foi detida nesta sexta-feira (19), suspeita de ter matado Lucinete.

A vítima, que era do Ceará, desde abril vivia na cidade de Amadora, região metropolitana de Lisboa, e trabalhava como babá.