POLÍTICA

Gleisi deve deixar ministério para disputar a Câmara em 2026

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@gleisihoffmann/Instagram
A saída deve ocorrer até abril, prazo legal para desincompatibilização.
A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), tem sinalizado a aliados que pretende deixar o governo federal para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. A saída deve ser efetivada até abril, prazo legal para desincompatibilização.

Gleisi assumiu a pasta em março de 2023, no início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após se licenciar do mandato parlamentar. Em 2022, foi a segunda deputada federal mais votada do Paraná, com mais de 261 mil votos.

Se confirmada, a decisão amplia a lista de ministros que deixaram o governo desde 2023, que já soma 14 nomes. Outros integrantes da Esplanada também são cotados para disputar eleições em 2026, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

