A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), tem sinalizado a aliados que pretende deixar o governo federal para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. A saída deve ser efetivada até abril, prazo legal para desincompatibilização.

Leia mais: Gleisi corta cargos do Centrão após derrota no Congresso

Gleisi assumiu a pasta em março de 2023, no início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após se licenciar do mandato parlamentar. Em 2022, foi a segunda deputada federal mais votada do Paraná, com mais de 261 mil votos.