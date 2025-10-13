Gleisi corta cargos do Centrão após derrota no Congresso

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, anunciou que o governo começou a cortar cargos ocupados por aliados do Centrão após a derrota da medida provisória que previa aumento de arrecadação. Segundo ela, a reestruturação tem o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Vamos reorganizar a base do governo e fazer as mudanças necessárias, com muita responsabilidade. Mas quem quiser estar no governo deverá ser voto do governo no Congresso”, afirmou Gleisi à coluna do Metrópoles.