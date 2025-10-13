Gleisi corta cargos do Centrão após derrota no Congresso

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, anunciou que o governo começou a cortar cargos ocupados por aliados do Centrão após a derrota da medida provisória que previa aumento de arrecadação. Segundo ela, a reestruturação tem o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Leia mais: Governo demite aliados de deputados que votaram contra medida
“Vamos reorganizar a base do governo e fazer as mudanças necessárias, com muita responsabilidade. Mas quem quiser estar no governo deverá ser voto do governo no Congresso”, afirmou Gleisi à coluna do Metrópoles.
Os cortes atingem partidos como PP, PSD, Republicanos, MDB e União Brasil - todos com parlamentares que votaram contra o Planalto na MP.
De acordo com a ministra, as primeiras demissões já começaram. Na semana passada, o PP e o PSD perderam cargos na Caixa Econômica Federal e no Ministério da Agricultura. No DNIT, indicações do MDB também foram exoneradas.
Gleisi afirmou que Lula “está ciente das mudanças” e que a meta é reconstruir uma base fiel no Congresso. “Vamos avaliar todos os órgãos e cobrar posição de quem estiver na base do governo, que será reorganizada”, declarou.
*Com informações do Metrópoles