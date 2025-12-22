Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante suspeita de retirar a cânula de traqueostomia do próprio filho, que tinha necessidades especiais, e causar a morte da criança, na manhã de domingo (21), em Monte Aprazível, no interior de São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares encontraram a mulher com comportamento confuso. Aos agentes, ela afirmou ser enfermeira e disse que tentou manusear o tubo de traqueostomia do filho após um problema no procedimento.